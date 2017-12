Депутат надеется на сохранность замороженных BNY Mellon средств Нацфонда РК

В кулуарах мажилиса парламента РК депутат Маулен Ашимбаев высказался уверенность, что вопрос по замороженным BNY Mellon средствам Национального фонда РК решится, и «здесь никаких проблем не будет», передает корреспондент Zakon.kz.

«Эти средства принадлежат нашей стране, народу. Поэтому я уверен, что они будут сохранены. Все необходимые процедуры проводятся. Соответствующее положительное решение будет принято. Я считаю, конечно, что должны быть какие-то договоренности. Должны юристы Казахстана работать. Я думаю, что здесь наше правительство сможет защитить национальные интересы государства, - пояснил он.

В то же время мажилисмен уточнил, что «этот вопрос нужно задавать соответствующим министерствам, ведомствам».

«Нам пока нечего здесь комментировать, но я уверен, что этот вопрос разрешится. Соответствующие государственные органы в этом направлении работают. Видимо какие-то процедурные юридические моменты должны быть, какие-то обсуждения этого вопроса. Но я лично уверен, что он решится, и здесь никаких проблем не будет», - отметил М. Ашимбаев.

Напомним, что американская холдинговая компания The Bank of New York Mellon заморозила 22 млрд долларов из активов Национального фонда Казахстана в связи с поданным судебным иском молдавского бизнесмена Анатолия Стати и его компании к правительству РК.

Ксения Давыдова