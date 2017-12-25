Доклад Министра национальной экономики Республики Казахстан на заседании Правительства Республики Казахстан

(г. Астана, 20 декабря 2017 года)





Министерством проводится системная работа по всем курируемым направлениям, принимаются комплексные меры по развитию сферы государственных услуг.

В частности, проводится детальный анализ механизмов реализации государственных функций, в том числе государственных услуг.

В своем выступлении хотел бы остановиться на итогах проделанной работы Министерства по следующим ключевым направлениям.

Первое , это расширение Реестра государственных услуг, подлежащих стандартизации и регламентации.

На основании анализа деятельности госорганов и действующего законодательства не менее двух раз в год в Реестр госуслуг вносятся необходимые изменения и дополнения.

С момента утверждения Реестр значительно расширился и охватил все сферы жизнедеятельности человека. Только за последние 6 лет количество госуслуг в Реестре увеличилось в 5,5 раз. В текущем году в Реестр госуслуг включено 58 новых госуслуг.

В настоящее время в целях расширения Реестра Министерством проведена работа по выявлению так называемых «скрытых» услуг(отдельных функций государственных органов, соответствующие определению «госуслуга», но не включенных в Реестр госуслуг) для дальнейшего их включения в Реестр госуслуг.

Завершен анализ ряда функций госорганов (200 функций), по итогам которого в Реестр будет включено 50 новых госуслуг.

Второе, министерством проведен анализ Реестра на предмет востребованности государственных услуг.

Анализ показал, что из Реестра следует исключить 13 услуг (МИР, МЭ, МКС, МСХ) по причине не востребованности, а также в связи с тем, что на сегодня разработаны законопроекты, предполагающие исключение соответствующих полномочий госорганов.

Вместе с тем, выявлено, что 43% невостребованных госуслуг связаны с выдачей разрешительных документов (27 - выдача лицензий, 57 - выдача разрешений).

Если посмотреть данные по количеству обращений, то возможно эти услуги менее востребованы у населения в сравнении с социально значимыми услугами. Но низкая востребованность в выдаче разрешительных документов, в первую очередь, обусловлена тем, что они выдаются со сроком от 1 до 5 лет или бессрочно.

Полагаем, что их исключать из Реестра нельзя, так как это приведет к снятию надлежащего государственного контроля за качеством их оказания.

Кроме того, установлено, что 16 госуслуг следует рассматривать на предмет их передачи в конкурентную среду.

При этом, данную работу предполагается реализовать в рамках третьего направления деятельности Министерства касательно сферы госуслуг.

Так, Министерством в реализацию 97 шага Плана Нации ведется работа по передаче функций в конкурентную среду с учетом определенных процедур.

Как Вам известно, эта работа ведется в рамках специально созданной Комиссии под руководством Заместителя Премьер-Министра РК Досаева А.Е.

В соответствии с принятыми подходами для принятия решения о передаче той или иной функции центральным государственным органам проводится анализ готовности рынка для принятия и качественного оказания услуги.

Таким образом, на сегодня разработан и внесен в Мажилис Парламента РК проект Закона РК о передаче государственных функций в конкурентную среду.

Данным Законом закрепляются базовые подходы передачи функций госорганов в конкурентную среду, также предусматривается введение СРО в сфере экологического аудита и передача в конкурентную среду функции МЗ по определению степени удовлетворенности граждан уровнем и качеством оказываемой медицинской помощи (передается через госсоцзаказ в НПО).

Таким образом, в случае принятия Комиссией положительного решения о передаче, 16 услуг будут исключены из компетенции госорганов.

Четвертое , Министерством ведется работа по совершенствованию законодательства в сфере государственных услуг.

В настоящее время Министерством ведется анализ предложений госорганов по оптимизации и автоматизации ряда госуслуг, которые были рассмотрены и одобрены на Межведомственной комиссии по вопросам госуслуг для законодательного закрепления, как на уровне Законов, так и на подзаконном уровне.

В частности, проанализировано 114 оптимизируемых госуслуг. В данный перечень вошли госуслуги 12 центральных госорганов.

По итогам анализа выявлено, что:

- по 15 госуслугам (МЮ-5, МТСЗН-4, МИР-3, МСХ-2, МИД-1) требуется внесение изменений в 9 Законов РК (3 Кодекса, 6 Законов РК).

- по остальным 99 госуслугам необходимо внести соответствующие изменения и дополнения в подзаконные акты, это регулирующие правила, стандарты и регламенты госуслуг. На сегодня разработаны соответствующие Дорожные карты и ведется работа по их исполнению.

Помимо вопросов оптимизации и автоматизации, предлагаемые госорганами поправки предусматривают дополнение новыми терминами, регламентацию вопросов проактивного оказание госуслуг, закрепление требований по оказанию госуслуг по месту регистрации услугополучателей, исключение правовых коллизий и иные изменения направленные на совершенствование системы оказания госуслуг.

Таким образом, планируется внесение изменений и дополнений в законодательные акты по вопросам оказания госуслуг, в том числе в Закон РК «О государственных услугах» и отдельные отраслевые законы РК (28 Законов и 4 Кодекса РК).

Кроме того, в рамках совершенствования законодательства Министерством на постоянной основе ведется работа по упрощению разрешительных процедур и сокращению документов, истребуемых от бизнеса.

Так, в прошлом году (29 марта 2016 года) был принят закон РК, которым разрешительная система была сокращена на 50%. Также законом предусмотрена оптимизация и упрощение разрешительных процедур.

В продолжение этого, в настоящее время Министерством разработан проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности», который также предусматривает меры по снижению фронтальных издержек бизнеса, сокращению государственных контрольно-надзорных функций, выявлению и исключение норм, препятствующих конкуренции, сокращению отчетности предоставляемой бизнесом.

Таким образом, Министерством на системной основе проводится работа по совершенствованию сферы оказания государственных услуг.