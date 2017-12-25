Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Аналитики назвали реальную стоимость биткоина

25 декабря 2017, 15:47

По словам аналитиков, биткоин можно считать "цифровым золотом", но его реальная стоимость не превышает и нуля.

Финансисты крупнейшего банковского холдинга Morgan Stanley оценили реальную стоимость биткоина. По словам аналитиков, она не превышает нуля долларов, передает Life.

В докладе под названием Bitcoin Decrypted специалисты Morgan Stanley не сообщили о реальной стоимости валюты, но предположили, сколько он должен стоить в современных реалиях. По их словам, он должен стоить $0. Аналитики заявили, что биткоин нельзя считать настоящей валютой, так как он не обеспечен ничем и сравнение его с долларами или евро некорректно.

Также Morgan Stanley заявил, что биткоин с натяжкой можно называть цифровым золотом. Его ценность зиждется исключительно на массиве данных. В заключение аналитики отметили, что стоимость любой валюты, не имеющей реальных технологий для обмена, равняется нулю.

Ажиотаж в отношении биткоина связан с взрывным ростом курса криптовалюты в этом году. Крупные инвесторы и банки с опаской относятся к биткоину, несмотря на его популярность. На прошлой неделе было зафиксировано первое крупнейшее падение курса валюты за последнее время, 22 декабря он обвалился до $12 тыс.

Фото: gazeta.ru.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...