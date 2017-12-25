Mercedes открыл студию дизайна на Лазурном берегу

Штат центра составит около 50 человек. В их задачи входит создание экстерьера, интерьера, а также пользовательского интерфейса для новых машин.

Mercedes-Benz открыл новую студию дизайна на Лазурном берегу. Она расположилась в технопарке София-Антиполис, который часто называют французской Кремниевой долиной – на сегодняшний день там имеются офисы свыше 2000 компаний.

По словам шеф-дизайнера концерна Daimler Гордена Вагенера, новая студия будет работать «как сейсмограф», отслеживая тенденции во взаимодействии между цифровым и аналоговым мирами и внедряя соответствующие технические решения в автомобили. Штат центра составит около 50 человек. В их задачи входит создание экстерьера, интерьера, а также пользовательского интерфейса для новых машин.

У Daimler уже имеется несколько студий дизайна за пределами родной Германии – две в США и по одной в Италии и Китае. Францию для нового центра выбрали неслучайно – это кивок в сторону Эмиля Джеллинека, который участвовал в гонках на французской Ривьере и был автором названия Mercedes – это имя он дал машине в честь своей дочери Мерседес, а впоследствии сделал его и частью собственной фамилии.

Текст: Александр Орехов

Фото: Mercedes-Benz

Via cartimes