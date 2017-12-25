В Астане загорелась елка
25 декабря 2017, 15:53
Причина пожара выясняется.
В Астане загорелась елка, сообщает Zakon.kz.
"Сегодня 25 декабря в 06 час. 19 мин. поступило сообщение о том, что горит елка по адресу: ул. Туран. К моменту прибытия пожарных подразделений наблюдалось загорание искусственной елки. Пожар ликвидирован в 06час.38 мин. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных подразделений распространение огня недопущено. В ликвидации пожара были задействованы 2 ед. техники и 10 человек личного состава Службы пожаротушения ДЧС г. Астаны. Причина пожара выясняется. Жертв и пострадавших нет", - сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов.
Во избежание пожаров из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации электрических приборов Департамент по ЧС просит жителей соблюдать меры пожарной безопасности.
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