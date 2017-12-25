Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Астане загорелась елка 

25 декабря 2017, 15:53

Причина пожара выясняется.

В Астане загорелась елка, сообщает Zakon.kz.

"Сегодня 25 декабря в 06 час. 19 мин. поступило сообщение о том, что горит елка по адресу: ул. Туран. К моменту прибытия пожарных подразделений наблюдалось загорание искусственной елки. Пожар ликвидирован в 06час.38 мин. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных подразделений распространение огня недопущено. В ликвидации пожара были задействованы 2 ед. техники и 10 человек личного состава Службы пожаротушения ДЧС г. Астаны. Причина пожара выясняется. Жертв и пострадавших нет", - сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов.

Во избежание пожаров из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации электрических приборов Департамент по ЧС просит жителей соблюдать меры пожарной безопасности.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...