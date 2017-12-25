Новый Налоговый кодекс и сопутствующие поправки подписал Назарбаев

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), направленный на совершенствование налогового законодательства, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Кодекс предусматривает изменение идеологии, внедрение стимулирования и упрощение администрирования. Идеология теперь будет направлена на защиту интересов добросовестного налогоплательщика. Стимулы получат различные сектора экономики. Администрирование упростится, и будет мотивировать самостоятельную уплату налогов», - сказал глава ведомства, представляя документ депутатам.

Как ранее сообщал министр национальной экономики Тимур Сулейменов, в первую очередь Кодекс направлен на развитие малого и среднего бизнеса. В частности, предлагается новый альтернативный режим.

В то же время предусмотрены налоговые изменения в аграрном секторе, в геологоразведке и недропользовании, промышленности и инвестициях, СЭЗ, предполагается оздоровление финансового сектора, снижение нагрузки на фонд оплаты труда.

В целях решения данной проблемы, для сохранения текущей нагрузки, предлагается снижение ставки социального налога с 11% до 9,5 % за счет снижения ставки взносов в государственный фонд социального страхования.

Наряду с этим планируется отменить неэффективные льготы и платежи. По словам главы ведомства, отменяются сбор с аукционов и плата за пользование судоходными водными путями, поскольку государство не предоставляет услуги и разрешения в данных случаях.

Отменяются льготы по освобождение оборотов по услугам игровых автоматов, реализация лотерейных билетов, государственных знаков почтовой оплаты, импорту почтовых марок. Также, отменяются льготы противоречащие требованиям ВТО, так как согласно требованиям ВТО для товаров внутреннего производства и импорта должны быть применены равные условия налогообложения.

В сфере налогового администрирования с целью установления ясных правил взаимодействия между органами госдоходов и налогоплательщиком введены принципы налогового администрирования - принцип законности; эффективности взаимодействия; принцип риск ориентированного администрирования. Уточнены права и обязанности при проведении налоговых проверок. Кардинально пересмотрена система управления рисками (СУР). Налоговое администрирование, в том числе стимулирующие и контрольные меры, будут выстроены на основании дифференцированного подхода налогоплательщиков..

При низкой степени риска - отсутствие налоговых проверок, возможные послабления в виде изменения сроков представления отчетности, уплаты задолженности, возможность участия в горизонтальном мониторинге и т.д.

Для стимулирования налогоплательщиков предусмотрено увеличение количества раскрытых критериев СУР. На основании лучшего мирового опыта введены новые процедуры - «Горизонтальный мониторинг» и предварительное разъяснение в отношении планируемых сделок (операций) с гарантией неприменения штрафных санкций при изменении позиции уполномоченного органа смогут применять налогоплательщики, состоящие на горизонтальном мониторинге и организации, реализующие инвестиционный приоритетный проект.

Глава государства также подписал законы «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), определяющий сроки введения в действие положений нового Налогового кодекса, и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения», направленный на приведение законодательства в соответствии с новым Налоговым кодексом.