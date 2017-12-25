Дневная сессия KASE: USDKZT_TOM = 333,48, RUBKZT_TOD = 5,7189, USDKZT_1_002 - предложение +9,2500

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия иностранными валютами. Торги инструментами USDKZT_TOD, EURUSD_TOD, EURKZT_TOD, EURUSD_TOМ, EURKZT_TOМ, USDKZT_0_001, USDKZT_0_002, EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сегодня на KASE не проводились в связи с праздничным днем 25 декабря в США, Великобритании и Германии (Christmas Day).

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс по доллару США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 333,48 тенге за доллар США при объеме торгов 40 500 тыс. долларов США;

- по доллару США с расчетами T+2 в тенге и евро сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами Т+2 в тенге и долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,7189 тенге за рубль при объеме торгов 13 500 тыс. рублей.

- по рублю России с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по китайскому юаню с расчетами Т+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 333,32 тенге за доллар (+0,64), суммарный объем торгов - 71 000 тыс. USD (-164 900 тыс.).

На рынке операций валютного свопа:

- по USDKZT_1_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии предложение составило - +9,2500 % годовых при отсутствии спроса.

В торгах приняли участие 23 банка.