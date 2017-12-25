В Алматы полицейских осудили за мошенничество

В районном суде №2 Медеуского района Алматы вынесли приговор двум сотрудникам полиции, обвиняемым в мошенничестве.

По материалам дела, 28 июня 2017 года оперуполномоченный отдела криминальной полиции управления внутренних дел (УВД) Атырау Б. находился в служебной командировке в Алматы. В этот же день к нему для исполнения поступило отдельное поручение по уголовному делу по факту мошенничества для установления и допроса лиц, в том числе гражданина Ш., находящегося на сигнальном учете.

Полицейский из Атырау, плохо ориентировавшийся в городе, обратился к своему знакомому — оперуполномоченному УВД Жетысуского района Алматы Н. с просьбой оказать содействие для исполнения поручения. В тот же день стражи порядка прибыли по месту жительства матери Ш., но, не установив последнего, оставили повестку для явки в полицию для производства следственных действий.

На следующий день, когда Ш. прибыл к правоохранителям, они решили его обмануть, сказав ему, что увезут его в Атырау и арестуют. Однако у них таких полномочий не было. Несмотря на это, Н. вывел потерпевшего в коридор и якобы предложил помощь за 4 тысячи долларов. В "услугу" входило недоставление в Атырау и снятие с сигнального учета.

29 июня 2017 года, Ш. в ходе переговоров предложил передать часть денег в размере 300 тысяч тенге, но стражи порядка потребовали передать всю сумму на следующий день, на что он согласился.

Атырауский полицейский Б., убедившись, что потерпевший предоставит деньги, поручил своему алматинскому коллеге получить их, и часть из них переводом перечислить на его банковскую карточку, после чего уехал в Астану.

На следующий день оперуполномоченный Н. при пособничестве О., не являющегося сотрудником правоохранительных органов, ввиду того, что он знаком с Ш., попросил его забрать у последнего деньги. Получив от Ш. 960 тысяч тенге, пособник за свои услуги удержал 160 тысяч, а оставшиеся 800 тысяч тенге передал Н., которого в этот же день задержали сотрудники антикоррупционной службы, обнаружив у него 785 тысяч тенге.

Все трое подсудимых в суде признали свою вину и раскаялись в содеянном.

Суд признал полицейских Б. и Н. виновными в мошенничестве и назначил каждому наказание в виде в виде штрафа в 3 миллиона 403 тысячи 500 тенге с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности в правоохранительных, государственных органах и в органах местного самоуправления. Также суд лишил их специального звания капитан полиции.

Пособника полицейских суд признал виновным в пособничестве мошенничеству и оштрафовал на 2 миллиона 269 тысяч тенге, а также приговорил к конфискации имущества.