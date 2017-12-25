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Установленный возле собора распятый Санта разъярил прихожан

25 декабря 2017, 16:03

До этого работа была выставлена в манхеттенской Городской галерее, однако ее убрали из экспозиции после многочисленных жалоб.

Художник Роберт Сенеделла выставил напротив собора Святого Патрика в Нью-Йорке картину, на которой изображен распятый на кресте Санта-Клаус. Произведение вызвало возмущение прихожан, посетивших полуночную мессу.

На полотне Санта-Клаус изображен в расстегнутой шубе с опущенной головой. Крест, на котором он распят, установлен на куче подарков и новогодних украшений.

До этого работа Сенеделлы была выставлена в манхеттенской Городской галерее, однако ее убрали из экспозиции после многочисленных жалоб. После этого автор картины решил установить ее рядом с собором в канун католического Рождества.

В результате художника назвали «куском дерьма, который пытается испортить» праздник. Прихожане окрестили распятого Санту мерзостью, а Сенеделлу сравнили с Гринчем (сказочный монстр, который ненавидит Рождество).

«Я думал о том, что, если бы картина появилась здесь в канун Рождества, люди бы задумались о том, что случилось, — как этот религиозный праздник был захвачен коммерцией», — объяснил свои действия Сенеделла.

Источник: Lenta.ru.

Фото: Картина Роберта Сенеделла.


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