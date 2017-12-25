Глава Жилстройсбербанка расскажет об итогах деятельности финансового института за 2017 год
Сбор вопросов от участников онлайн – конференции начнется 26 декабря 2017 года. Задать их можно, кликнув на баннер на главной странице портала. Ответы будут опубликованы до 18.00 часов 28 декабря 2017г.
На портале zakon.kz пройдет онлайн - конференция с председателем правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана».
Какая работа была проведена в рамках государственной программы "Нурлы жер" в первый год ее реализации, кто уже смог отметить новоселье, какие новшества были реализованы в Жилстройсбербанке в 2017 году, как их использовать, как получить займы по низким ставкам, как лучше всего погашать кредит и пополнять депозит, какие есть дополнительные способы эффективно и быстро копить на свою квартиру– обо всем этом в ходе интернет-конференции расскажет Председатель Правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Ляззат Ибрагимова.
Жилстройсбербанк – единственный в Казахстане финансовый институт, который реализует систему жилищных строительных сбережений. Он был создан в 2003 году по инициативе Главы государства, как социально-ориентированный банк для тех казахстанцев, кто нуждается в покупке жилья, но чьи доходы не позволяют взять ипотечный кредит в коммерческих банках.
За основу построения казахстанской системы жилищно-строительных сбережений взята немецкая модель, которая доказала свою эффективность и стала своеобразным эталоном государственной политики в области обеспечения граждан жильем.
На данный момент Жилстройсбербанк предлагает самую эффективную систему накопления со ставкой вознаграждения по депозитам до 13.3% годовых. Накопив необходимую сумму для первоначального взноса банк выдает займы по низким ставкам – от 3,5% до 9,5% годовых. Также банк реализует государственную программу "Нурлы жер".
Сбор вопросов от участников онлайн – конференции начнется 26 декабря 2017 года. Задать их можно, кликнув на баннер на главной странице портала. Ответы будут опубликованы до 18.00 часов 28 декабря 2017г.
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