Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Ж.Туймебаев: Шымкенту нужен свой «Арбат»

25 декабря 2017, 16:18

Для этой цели будет разработан соответствующий проект.

Аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев и аким города Шымкент Нурлан Сауранбаев посетили городскую зону отдыха «Кошкар-ата». В ходе посещения, глава региона дал ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию данной зоны. Поставленные задачи должны осуществляться в направлении реализации программной статьи духовного возрождения Главы государства, передает пресс-служба акима ЮКО.

К примеру, будут внесены поправки в план регулирования частного жилищного сектора зоны отдыха с последующим акцентом на дальнейшее благоустройство и озеленение вдоль реки. Кроме того, будет проведена реконструкция древних и исторических памятников, расположенных вдоль реки. Наряду с этим, глава региона дал указания по поэтапному благоустройству территории вдоль городских рек. В соответствии с этим, теперь акимат города будет работать по специальному плану.

Вместе с тем, в ходе воскресного визита не остались без внимания вопросы упорядочения фасадов городских многоэтажных домов и зданий. Планируется, что они будут приведены к единому стилю.

Также, глава региона поручил заняться вопросами организации собственного «Арбата». Для этой цели будет разработан соответствующий проект и выбран наиболее удобный вариант. Ожидается, что новый «Арбат» станет особенно привлекательным местом для посещения туристов и местных жителей. Это, в свою очередь, окажет положительное влияние на развитие туризма.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...