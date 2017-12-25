Ж.Туймебаев: Шымкенту нужен свой «Арбат»

Аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев и аким города Шымкент Нурлан Сауранбаев посетили городскую зону отдыха «Кошкар-ата». В ходе посещения, глава региона дал ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию данной зоны. Поставленные задачи должны осуществляться в направлении реализации программной статьи духовного возрождения Главы государства, передает пресс-служба акима ЮКО.

К примеру, будут внесены поправки в план регулирования частного жилищного сектора зоны отдыха с последующим акцентом на дальнейшее благоустройство и озеленение вдоль реки. Кроме того, будет проведена реконструкция древних и исторических памятников, расположенных вдоль реки. Наряду с этим, глава региона дал указания по поэтапному благоустройству территории вдоль городских рек. В соответствии с этим, теперь акимат города будет работать по специальному плану.

Вместе с тем, в ходе воскресного визита не остались без внимания вопросы упорядочения фасадов городских многоэтажных домов и зданий. Планируется, что они будут приведены к единому стилю.

Также, глава региона поручил заняться вопросами организации собственного «Арбата». Для этой цели будет разработан соответствующий проект и выбран наиболее удобный вариант. Ожидается, что новый «Арбат» станет особенно привлекательным местом для посещения туристов и местных жителей. Это, в свою очередь, окажет положительное влияние на развитие туризма.