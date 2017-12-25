Резиденция Деда Мороза появилась в Астане

Резиденция будет работать с 25 по 8 января, время работы: с 14:00 до 18.00 вечера в будние дни, и с 12 часов дня до 18:00 - в выходные.

25 декабря впервые в Столичном парке начинает работу резиденция Деда Мороза. В специальном домике, расположенном в самом центре парка, всех посетителей ожидают Дед Мороз, Снегурочка и забавный снеговик Олаф, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Управление культуры, архивов и документации города Астаны.

Сказочные персонажи подарят новогоднее настроение, а в доме Деда Мороза все желающие смогут сфотографироваться и, рассказав стих или спев песню, получить в подарок сладости.

Главные герои Нового года не собираются засиживаться в своем домике, они будут встречать всех гостей на центральной аллее парка и поздравлять всех с наступающим праздником.

Данное развлечение придумано специально, чтобы порадовать всех маленьких жителей и гостей Астаны, и является абсолютно бесплатным.

Резиденция будет работать с 25 по 8 января, время работы: с 14:00 до 18.00 вечера в будние дни, и с 12 часов дня до 18:00 – в выходные.

Кроме того, с 16 декабря впервые за всю историю существования в Столичном парке впервые организован зимний досуг и развлечения для жителей и гостей Астаны. Для любителей активного отдыха здесь оборудован большой каток, высокая горка и зимний аттракцион «Bubble tab» или так называемая «Карусель на плюшках». Данный аттракцион, впервые появившись в Астане в прошлом году, уже завоевал сердца детей.

Высота ледовой горки в парке составляет 4 метра, а ездовой путь – более 50-ти метров. Ледовый каток в парке, размер которого составляет 600 кв.м., окружен деревьями, вечером и ночью световое оформление красиво подсвечивает каток и создает романтическую атмосферу.

Столичный парк является одним из самых старых и излюбленных парков горожан. Большим преимуществом Столичного парка является наличие высоких деревьев, которые одновременно создают ощущение загородного отдыха и защищают от ветра, что делает пребывание на катке комфортным и уютным.

Каток и горка являются бесплатными для посетителей. Для удобства здесь действует пункт проката коньков, тюбингов и санок, а также работают стационарное кафе и ресторан.