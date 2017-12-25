Шахматистка Динара Садуакасова признана «Лучшим игроком-девушкой – 2017»

23 декабря 2017 года в ОАЭ на церемонии вручения наград 4-й ежегодной премии «Asian Chess Excellence Awards» казахстанский гроссмейстер Динара Садуакасова объявлена «Лучшим игроком-девушкой – 2017», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации шахмат.

21-23 декабря в Аль Аине (ОАЭ) состоялся Азиатский шахматный саммит, организованный Азиатской шахматной федерацией (АШФ). На крупнейший форум съехались делегаты, представлявшие ФИДЕ, руководители АШФ, президенты и представители шахматных федераций стран Азии и Океании. В работе саммита принял участие вице-президент Казахстанской федерации шахмат (КФШ) Берик Балгабаев.

В заключительный день мероприятия состоялось награждение лауреатов традиционной азиатской премии «4th Annual Asian Chess Excellence Awards». Примечательно, что казахстанский гроссмейстер Динара Садуакасова объявлена «Лучшим игроком-девушкой – 2017».

В этот же день Азиатская федерация шахмат отметила сертификатом Казахстанскую федерацию шахмат.

В 2017 году женская сборная Казахстана по шахматам впервые в истории заняла 1-е место на Азиатских играх в закрытых помещениях (г. Ашгабад, Туркменистан). В командном чемпионате по быстрым шахматам до 23 лет в финале наша сборная, которую представляли гроссмейстеры Динара Садуакасова и Жансая Абдумалик, одержали победу над командой Китая. Динара также завоевала в Ашгабаде «бронзу» в классике и стала лучшей и на Зональном чемпионате стран Центральной Азии, проходившим в г. Ташкент (Узбекистан).

Международный женский гроссмейстер Динара Садуакасова (2460) – четырехкратный чемпион мира среди девушек, многократный чемпион Казахстана среди девушек, занимает первую строчку среди шахматисток нашей республики. Динара является автором книги «Первые шаги в шахматах». В этом году была выбрана Национальным послом доброй воли «ЮНИСЕФ Казахстан».

«Asian Chess Excellence Awards» - это престижная премия, учрежденная в 2014 году. Напомним, что во время вручения первой премии «Лучшей шахматисткой до 20 лет» признана Жансая Абдумалик, а гроссмейстер Евгений Владимиров (РК) удостоен звания «Лучшего тренера 2014 года».