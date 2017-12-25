В ЕНПФ рассказали, что делать вкладчикам, если меняются их реквизиты

В соответствии с законом о пенсионном обеспечении, вкладчики обязательных и профессиональных пенсионных взносов и получатели пенсий обязаны сообщать в ЕНПФ обо всех изменениях, влияющих на выполнение его обязательств, сообщает Zakon.kz.

Работающая часть населения заключала договоры об открытии пенсионных счетов в конце 90-ых, во времена становления новой пенсионной системы, когда только появлялись частные пенсионные фонды. Подписывая договор, вкладчики указывали свои реквизиты (адрес, телефон, адрес электронной почты), которые, по вполне понятным причинам, успели не один раз измениться. Большинство вкладчиков не спешили обновлять свои реквизиты и даже не проверили в базе данных после объединения всех частных пенсионных фондов в ЕНПФ свои адреса и номера телефонов, все ли в порядке.

Каждый год ЕНПФ отправляет по почте конверты с выписками по адресам, где вкладчики уже фактически не проживают. И эти конверты с информацией о состоянии пенсионных накоплений за предыдущий год возвращаются с отметкой «адресат по указанному адресу не проживает».

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 39 Закона «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», вкладчики обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и получатели из единого накопительного пенсионного фонда обязаны сообщать в ЕНПФ обо всех изменениях, влияющих на выполнение обязательств ЕНПФ, в течение десяти календарных дней с даты таких изменений, а именно:

- Об изменении почтового адреса, указанного в договоре о пенсионном обеспечении, в случае, если вами выбран способ информирования о пенсионных накоплениях «по почте», вы можете сообщить при личном обращении в ЕНПФ либо посредством службы почтовой связи, с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, индивидуального идентификационного номера (ИИН), с обязательным приложением копии удостоверения личности.

- Об изменении электронного адреса, указанного в договоре о пенсионном обеспечении либо в соглашении об изменении/определении способа информирования, в случае, если вами выбран способ информирования о пенсионных накоплениях «по электронной почте (e-mail)». При этом обращаем ваше внимание, что об изменении электронного адреса вы можете сообщить только при личном обращении в ЕНПФ.

В соответствии с действующим законом ЕНПФ без взимания платы предоставляет физическому лицу, на имя которого открыт индивидуальный пенсионный счет, информацию о состоянии пенсионных накоплений. Передача ЕНПФ информации о состоянии пенсионных накоплений осуществляется в соответствии с выбранным вкладчиком (получателем) способом. Это может быть:

1) личное обращение непосредственно в ЕНПФ;

2) электронный способ – отправка сообщения на электронный адрес (e-mail), указанный в заявлении об открытии индивидуального пенсионного счета или отдельном соглашении;

3) личное обращение посредством интернета с использованием электронной цифровой подписи или зарегистрированного ИИН пользователя и пароля;

4) посредством услуг почтовой связи.

Изменить или выбрать способ информирования, в случае, если вами ранее в договоре о пенсионном обеспечении не был определен способ информирования, вы можете при личном обращении в ЕНПФ, заключив с ЕНПФ соглашение об изменении/определении способа информирования. При обращении в ЕНПФ для заключения соглашения об изменении/определении способа информирования или внесения изменений в ваши реквизиты, вам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, с обязательным указанием в нем ИИН.

Выбрав вид информирования посредством интернета, можно получать выписку с индивидуального пенсионного счета не только через личный кабинет на сайте enpf.kz, но и через мобильное приложение ENPF для смартфонов и планшетов, которые работают на операционных системах Android, iOS (iPhone, iPad). Приложение опубликовано в официальных магазинах приложений Google Play (Android), АppStore (iOS) с возможностью бесплатного распространения (скачивания пользователями). Приложение поддерживает две полноценные языковые версии – казахскую и русскую. Вкладчик может задать любой период для формирования выписки (от одного дня до нескольких лет). При получении выписки через онлайн сервисы (сайт ЕНПФ www.enpf.kz, сайт электронного правительства www.e-gov.kz, или мобильное приложение), вкладчику предоставляется возможность получать актуальные данные о состоянии своего счета в режиме онлайн, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Также информацию о состоянии индивидуального пенсионного счета можно получить на сайте электронного правительства в разделе «Социальное обеспечение» – «Выписка с пенсионного счета в ЕНПФ», при наличии регистрации на портале электронного правительства РК (www.egov.kz) и электронной цифровой подписи (ЭЦП), которую можно получить в Дирекции оказания государственных услуг – филиал некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация – «Правительство для граждан». Вкладчики (получатели) ЕНПФ могут в режиме онлайн просматривать выписки со своих индивидуальных пенсионных счетов.

Таким образом, ЕНПФ предоставляет своим вкладчикам все возможные способы информирования о состоянии их вкладов. Каждый может выбрать любой, удобный для него способ и быть в курсе, что происходит с его собственными накоплениями.