Перечень товаров с новыми ввозными пошлинами изменится с 1 января 2018 года

В случае реализации товара из перечня, приобретенного у импортера налогоплательщиком, также возникают обязательства по выписке счет-фактур в электронном виде.

Управление государственных доходов по Алмалинскому району города Алматы напоминает о вступлении с 1 декабря 2018 года в законную силу изменений в Перечень товаров, в отношении которых применяются ввозные таможенные пошлины, размера ставок и срока их действия, которые внесены приказом министра национальной экономики от 25 сентября 2017 года, сообщает Zakon.kz.

С перечнем можно ознакомиться на официальном сайте Комитета государственных доходов министерства финансов РК www.kgd.gov.kz.

«Следует отметить, что в соответствии с пунктом 2 статьи 263 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый Кодекс), при реализации товаров, включенных в перечень, у налогоплательщиков возникает обязательство по выписке счетов-фактур в электронном виде. Электронная счет-фактура выписывается в соответствии с требованиями Налогового Кодекса РК и Правил документооборота счетов-фактур, выписываемых в электронной форме, утвержденным приказом министра финансов РК №301 от 12.05.2017 года», - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что в случае реализации товара из перечня, приобретенного у импортера налогоплательщиком, также возникают обязательства по выписке счет-фактур в электронном виде, то есть по всей цепочке реализации до конечного потребителя.

«Также обращаем внимание, что в случае не исполнения обязательств по выписке счет-фактур в электронном виде, Кодексом РК «Об административных правонарушениях» предусмотрена административная ответственность. Во избежание нарушений норм законодательства Республики Казахстан, просим своевременно исполнять налоговые обязательства», - сказали в УГД.

По всем вопросам можно обращаться в Управление государственных доходов по Алмалинскому району по адресу: Алматы, пр.Абылай хана 93/95 кабинет 220 или по телефону 8 (727) 261-21-01.