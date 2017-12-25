МИР РК: Легкая промышленность Казахстана зависит от госзаказа

Состояние и проблемы развития легкой промышленности Казахстана обсудили в ходе круглого стола «Достижение легкой промышленности-2017» в Астане, сообщает BNews.kz.

«Развитию легкой промышленности уделяется большое внимание во многих странах мира. Так как эта отрасль обладает не малой социальной значимостью. В целом легкая промышленность Казахстана имеет небольшое влияние на экономику нашей страны и имеет небольшой удельный вес в объеме промышленного производства. Легкая промышленность составляет всего 0,4%, в обрабатывающей промышленности - 1%», - сказала руководитель управления легкой промышленности комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИР РК Алия Бухабаева.

По ее словам, на сегодня в стране действует 984 предприятия легкой промышленности, из них 95% являются малыми. Трудятся на них более 12 тыс. человек, в основном это женщины.

Как отметила Бухабаева, в настоящее время со стороны государства предприятиям легкой промышленности оказывается поддержка посредством различных госпрограмм.

«В рамках мер государственной поддержки оказываются такие меры как - поддержка в рамках местного содержания. Национальный холдинг «Байтерек» оказывает поддержку путем проведения финансовой поддержки приоритетных секторов экономики. Также малому, среднему бизнесу оказывается поддержка экспортной деятельности казахстанских предприятий. Фондом «Даму» предоставляются услуги по кредитованию, субсидированию и гарантированию кредитов для бизнеса, финансирования лизинговых сделок, предоставление грантов на инновационные бизнес-идеи», - сказала руководитель управления.

В своем выступлении она отметила, что в рамках программы «Дорожная карта бизнеса -2020» за текущий период 20 предприятиям легкой промышленности предоставлено гарантирование по кредитам. А по субсидированию ставки вознаграждения поддержка оказана 49 предприятиям на сумму 34 млн тенге.

«По итогам января-ноября 2017 года объем производства продукции легкой промышленности вырос на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 88, 6 млрд тенге. Рост наблюдается во всех отраслях - в производстве текстильной продукции на 13%, в производстве одежды на 2%, в производстве кожаной и относящейся к ней продукции на 8%», - отметила она.

При этом представитель ведомства отметила, что несмотря на положительную динамику, в отрасли также остаются разного рода проблемы.

«Проблемы как недозагрузка мощностей, зависимость от госзаказа, квазигосударственного сектора, нехватка оборотных средств предприятий, неиспользование рыночных инструментов продвижения продукции актуальны по сей день», - сказала Бухабаева.