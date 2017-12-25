25 декабря с 20:00 ч по 23:00 ч «Кабинет налогоплательщика и «СОНО» будут вне доступа
Уважаемые налогоплательщики!
Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан доводит до сведения, что в связи с проведением работ по обновлению, Web-приложение «Кабинет налогоплательщика», клиентские приложения СОНО для налогоплательщиков, СОНО для уполномоченных органов не будут доступны 25 декабря 2017 года с 20:00 ч по 23:00 ч времени г. Астаны.
25 декабря 2017, 16:50
Источник, интернет-ресурс: Комитета государственных доходов МФ РК
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