25 декабря с 20:00 ч по 23:00 ч «Кабинет налогоплательщика и «СОНО» будут вне доступа

Уважаемые налогоплательщики!

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан доводит до сведения, что в связи с проведением работ по обновлению, Web-приложение «Кабинет налогоплательщика», клиентские приложения СОНО для налогоплательщиков, СОНО для уполномоченных органов не будут доступны 25 декабря 2017 года с 20:00 ч по 23:00 ч времени г. Астаны.