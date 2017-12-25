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Назарбаев встретился с президентом Кыргызстана

 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел официальную встречу с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым в Акорде, передает корреспондент Zakon.kz.

Во время выхода к прессе президент Казахстана обратил внимание, что ни разу не предпринимал никаких действий во вред соседней республике.

«Я лично, Казахстан, ни разу не говорил плохого о Кыргызстане, и ни разу не предпринимал каких-либо действий во вред Кыргызстану. Это правильно. Потому что мы приходим и уходим, а соседские страны остаются. Они существовали и до нас. Иначе где наши предки? Задача каждого поколения передать узы дружеских отношений следующему. Поэтому добро пожаловать! Народ вас избрал, поздравляю вас», - сказал он.

Стоит отметить, что это уже вторая встреча глав государств после избрания Жээнбекова президентом Кыргызстана.

«Пусть ваш официальный визит в Казахстан по моему приглашению станет продуктивным для дружбы двух стран в будущем. Мы ждали вас, встречаем с радостью. Казахстан готов решать все поставленные вопросы. Мы работаем в условиях 26 лет независимости», - сказал Назарбаев.

 

Татьяна Ковалева

 

25 декабря 2017, 16:12
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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