Двое жителей Томской области упали с моста во время прыжка на тарзанке
Трос, за который они держались, оказался слишком длинным.
В Томской области двое человек получили серьезные травмы, прыгнув на тарзанке с моста, передает РИА Новости.
Молодой человек и девушка ударились о лед, поскольку трос, за который они держались, оказался слишком длинным.
Приехавшие на вызов сотрудники скорой помощи дали пострадавшим обезболивающее, а затем отвезли в больницу.
Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по статье 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Фото: кадр из видео.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.