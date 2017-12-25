Двое жителей Томской области упали с моста во время прыжка на тарзанке

Трос, за который они держались, оказался слишком длинным.

В Томской области двое человек получили серьезные травмы, прыгнув на тарзанке с моста, передает РИА Новости.

Молодой человек и девушка ударились о лед, поскольку трос, за который они держались, оказался слишком длинным.

Приехавшие на вызов сотрудники скорой помощи дали пострадавшим обезболивающее, а затем отвезли в больницу.

Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по статье 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Фото: кадр из видео.