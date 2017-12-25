Назначен председатель правления АО «НК «СПК Астана»

В ходе аппаратного совещания аким Астаны Асет Исекешев представил нового председателя правления АО «НК «СПК Астана». Им стал Нурлан Жакупов, ранее занимавший должность независимого директора Совета директоров АО «НК «СПК Астана», передает Zakon.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Н.Жакупов имеет стаж работы более 16 лет в финансовой и управленческой сфере, занимал руководящие должности в крупных международных и государственных компаниях, таких как АО «НАК «Казатомпром», АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук», Дочерний Банк «RBS (Kazakhstan).

Ранее занимавший должность председателя правления Айдарбек Ходжаназаров освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Как было отмечено, за короткий промежуток времени он внес значительный вклад в развитие компании, превратив СПК в лучший региональный институт развития. Это подтверждается присвоением Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» СПК «Астана» статуса лучшего СПК в стране.

В части управления активами, доходность СПК выросла в 3,5 раза. Успешно реализован Комплексный план приватизации, рекордный показатель среди объектов коммунальной собственности - реализация автовокзала «Сапаржай» за 1 млрд тенге.

В части улучшения инвестиционного потенциала и работы с инвесторами,в сравнении с 2016 годом количество реализуемых и рассматриваемых проектов выросло в 4 раза. Сумма привлекаемых инвестиций - более 100 млрд тенге.Развитие программы «1000 мест - уличная торговля» позволило столице получить звание лучшего региона для ведения бизнеса. Участие в программе приняли более 1000 предпринимателей, создано более 1000 рабочих мест, привлечено более 800 млн тенге частных инвестиций.