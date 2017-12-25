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Сооронбай Жээнбеков: Я приложу все усилия для укрепления союзнических отношений

25 декабря 2017, 17:07

Когда я избрался президентом, отправили мне очень теплое поздравление, и пользуясь случаем, выражаю благодарность. Вы наш аксакал. Старший брат - Жээнбеков.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков пообещал приложить все усилия для укрепления стратегических и союзных отношений с Казахстаном во время своей официальной встречи с Нурсултаном Назарбаевым, передает корреспондент Zakon.kz.

«Выражаю большую благодарность за приглашение посетить Казахстан с официальным визитом. Нашим дипломатическим отношениям исполнилось 25 лет. Прошло 20 лет, как мы подписали договор о вечной дружбе. Данный визит совпадает с этими юбилейными датами. Вы правильно сказали, что в мире нет таких родственных народов, как кыргызы и казахи. После избрания президентом я приложу все усилия для укрепления стратегических и союзнических отношений», - сказал глава Кыргызской Республики.

Он также отметил теплый прием, который ему оказали в Казахстане.

«Когда я избрался президентом, отправили мне очень теплое поздравление, и пользуясь случаем, выражаю благодарность. Вы наш аксакал. Старший брат», - добавил Жээнбеков.

Татьяна Ковалева, Астана

Фото: пресс-служба Акорды


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