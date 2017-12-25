Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Алматы прошел республиканский детский теннисный турнир до 12 лет

25 декабря 2017, 17:12

В турнире приняли участие более 75 детей.

На прошлой неделе корты теннисного клуба Gorky Tennis Park принимали масштабные республиканские открытые соревнования среди детей, профессионально занимающихся большим теннисом. Организаторами турнира выступили ForteBank и Gorky Tennis Park.

Спортивные соревнования длились 5 дней. В турнире приняли участие более 75 детей из Алматы, Астаны, Кокшетау, Кызылорды, Талдыкоргана, Усть -Каменогорска. Каждый регион привез лучших ребят, а тренеры за несколько месяцев усиленно работали с юными теннисистами.

Турнир прошел в двух категориях: одиночный разряд и парный разряд МИКСТ. Проведение открытого первенства среди детей стало возможным благодаря вырученным средствам с турнира ForteBank Open, который прошел осенью этого года.

«Ежегодно ForteBank поддерживает различные спортивные соревнования, направленные на развитие детского спорта. Прошедший теннисный турнир подарил юным спортсменам множество позитивных эмоций и впечатлений, а также опыт участия в подобных соревнованиях. Мы искренне желаем ребятам новых побед и большой спортивной карьеры», -прокомментировал Гурам Андроникашвили, первый заместитель Председателя Правления ForteBank.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...