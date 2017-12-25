В Алматы прошел республиканский детский теннисный турнир до 12 лет

На прошлой неделе корты теннисного клуба Gorky Tennis Park принимали масштабные республиканские открытые соревнования среди детей, профессионально занимающихся большим теннисом. Организаторами турнира выступили ForteBank и Gorky Tennis Park.

Спортивные соревнования длились 5 дней. В турнире приняли участие более 75 детей из Алматы, Астаны, Кокшетау, Кызылорды, Талдыкоргана, Усть -Каменогорска. Каждый регион привез лучших ребят, а тренеры за несколько месяцев усиленно работали с юными теннисистами.

Турнир прошел в двух категориях: одиночный разряд и парный разряд МИКСТ. Проведение открытого первенства среди детей стало возможным благодаря вырученным средствам с турнира ForteBank Open, который прошел осенью этого года.

«Ежегодно ForteBank поддерживает различные спортивные соревнования, направленные на развитие детского спорта. Прошедший теннисный турнир подарил юным спортсменам множество позитивных эмоций и впечатлений, а также опыт участия в подобных соревнованиях. Мы искренне желаем ребятам новых побед и большой спортивной карьеры», -прокомментировал Гурам Андроникашвили, первый заместитель Председателя Правления ForteBank.