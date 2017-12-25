Одетый не по погоде спортсмен попал в беду в урочище Кок-Жайляу

Спасатели эвакуировали с урочища Кок-Жайляу переохладившегося бегуна, передает Zakon.kz со ссылкой на РОСО КЧС МВД РК.

В дежурно-диспетчерскую службу Республиканского оперативно-спасательного отряда в минувшее воскресенье поступило сообщение, что в урочище Кок-Жайляу у молодого человека начались сильные судороги ног, и он не может самостоятельно передвигаться. Требовалась транспортировка пострадавшего до экологического поста «Алма арасан».

Спасатели РОСО в количестве 7 человек прибыли к месту вызова, дошли до оказавшегося в беспомощном состоянии человека и, оказав ему первую медицинскую помощь, приступили к его эвакуации. Пострадавший был передан сотрудникам скорой медицинской помощи.

"Как выяснилось, молодой человек - спортсмен, направился в горы, чтобы совершить пробежку на высоте. Был одет в легкую спортивную куртку и кроссовки, явно не предназначенные для занятий спортом зимой в горах. Пострадавшему повезло, что в этих местах оказались другие туристы, которые обратили внимание на то, что с ним происходит, и вызвали помощь. Молодые люди, парень с девушкой, оставались с пострадавшим до приезда спасателей", - сообщили в РОСО.

Спасатели напоминают: ходя по снегу, легко можно промочить ноги. Поэтому, собираясь в горы, надевайте толстые теплые носки. Помните, что температура в горах каждые 100 метров снижается на 0,5, а иногда и на целый градус.