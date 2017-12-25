Синоптики рассказали о погоде на Новый год

Погоду в стране с 28 декабря будет определять сибирский антициклон.

Ясная погода без осадков ожидает казахстанцев в новогоднюю ночь, сообщили синоптики госметеослужбы "Казгидромет".

Погоду в стране с 28 декабря будет определять сибирский антициклон. По словам специалистов, ближе к новогодним праздникам ожидается прекращение осадков и понижение температуры.

"На данный момент по территории Казахстана наблюдается неустойчивая погода, обильные снегопады, усиление ветра, метель и гололед. Такая погода сохранится в течение двух дней. В новый год погода на территории Казахстана будет устойчивая погода без осадков, в ночные и утренние часы возможен туман. В новогоднюю ночь ожидаем хорошую зимнюю погоду", — прокомментировала начальник управления краткосрочных прогнозов погоды РГП "Казгидромет" Ардак Кальменова.

На западе Казахстана столбики термометров ночью понизятся до 10-15, местами до 15 градусов со знаком минус, на севере – до 20-25, местами до 28 градусов ниже нуля. На востоке страны температура понизится до минус 30 градусов, а на юге до 10-15 градусов со знаком минус.

На территории Казахстана в последние дни установилась неустойчивая погода. К примеру, на дороге в Карагандинской области из-за гололеда и проливного дождя образовался затор из шести десятков автомобилей.

"Обильные осадки и такое повышение температуры связаны с южно-каспийским циклоном. Не надо забывать, для нашего резко-континентального климата такие перепады характерны", — отметила Ардак Кальменова.

По словам Кальменовой, для Карагандинской области ранее были спрогнозированы осадки, местами снег, туман и усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото: Алау-ТВ