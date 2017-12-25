Токаев подвел итоги работы сената в 2017 году

На заседании бюро сената Касым-Жомарт Токаев подвел итоги работы палаты в 2017 году, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу сената.



Как подчеркнул председатель сената, депутаты исполнили поручения, которые Глава государства дал на открытии III сессии, и приняли важные для нашей страны кодексы и законы. В их числе – Налоговый и Таможенный кодексы, Кодекс о недрах, законы о трехлетнем республиканском бюджете, модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности, по вопросам информации и коммуникаций. Большой пакет поправок внесен в Кодекс об административных правонарушениях.

К. Токаев призвал сенаторов в ходе намеченных на начало января 2018 года поездок в регионы провести активную разъяснительную работу по информированию населения о содержании принятых законодательных актов.

Бюро утвердило план основных мероприятий Сената на 2018 год.

В наступающем году депутаты продолжат работу по законодательному обеспечению реализации Послания Президента Н.А. Назарбаева народу Казахстана. Будут организованы парламентские слушания, посвященные ходу реализации Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», роли банковского сектора в развитии экономики страны, реализации Государственной программы «Цифровой Казахстан», а также модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности.

В палате намечено проведение правительственных часов по: вопросам совершенствования законотворческого процесса; итогам реализации рекомендаций состоявшихся 22 сентября 2017 года парламентских слушаний по проблемам законодательного регулирования системы среднего образования; ходу исполнения Концепции по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике».

В 2018 году комитеты Сената проведут 15 выездных заседаний в различных регионах страны. Кроме того, в план вошли 13 круглых столов и 15 встреч депутатов с руководством государственных органов и других организаций по вопросам совершенствования законодательства, реализации государственных программ и развития отдельных отраслей.

Важным направлением деятельности сената является укрепление межпарламентского сотрудничества. Депутаты примут участие в работе международных парламентских структур, а также групп по взаимодействию с законодательными органами зарубежных государств.

Международное измерение деятельности палаты также представлено участием сенаторов в VI Съезде лидеров мировых и традиционных религий, который состоится в октябре 2018 года.

Бюро сената предложило включить в повестку дня намеченного на 28 декабря 2017 года заседания палаты вопросы о ратификации Договора о стратегическом партнерстве с Туркменистаном, Соглашения о демаркации казахстанско-туркменской государственной границы, Конвенции между правительствами Казахстана и Ирландии об избежании двойного налогообложения. Также на заседании предполагается рассмотреть проекты законов «Об оценочной деятельности», «О Фонде компенсации потерпевшим» и сопутствующие поправки в ряд законодательных актов, а также изменения и дополнения в Закон «О государственном аудите и финансовом контроле».

Бюро распределило среди постоянных комитетов сената поступившие из мажилиса законопроекты. Головным по проекту закона о ратификации Соглашения с Азербайджаном о международном автомобильном сообщении определен комитет по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству. Проекты документов о ратификации двусторонних соглашений с Ирландией и Индией по вопросам избежания двойного налогообложения поручено вести Комитету по финансам и бюджету.

Фото пресс-служба сената