Назначен новый начальник Департамента по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков
Им стал Арыстангани Заппаров.
Приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан начальником Департамента по борьбе с наркобизнесом и контролю
за оборотом наркотиков МВД назначен полковник полиции Заппаров Арыстангани Расилханович, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
Ранее он занимал должность первого заместителя начальника Департамента внутренних дел Актюбинской области.
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