Казахстан и Кыргызстан увеличат товарооборот между странами до 1 млрд долларов к 2020 году

Казахстан и Кыргызстан планируют увеличить товарооборот между странами до 1 млрд. долл. к 2020 году. Об этом сегодня во время официальной встречи с Сооронбаем Жээнбековым сказал Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

«Несмотря на рост товарооборота на 13% по итогам 10 месяцев текущего года, нужно активно использовать резервы, которые у нас есть. Для этого, проработать возможность расширения нашей торговой номенклатуры. Главная цель. Которую мы ставим – к 2020 году увеличить взаимный товарооборот до 1 млрд долларов», - сказал президент Казахстана.

Он также отметил, что работа по Дорожной Карте по взаимодействию в сфере пограничного, транспортного, фитосанитарного, ветеринарного, налогового и таможенного контроля успешно продолжается.

«Сейчас все нормализуется. Со стороны Казахстана эти меры приняты были только для того, чтобы соответствовать принятым нами договорам в рамках Евразийского экономического союза. В результате ситуация на наших границах нормализовалась. На пунктах пропуска отсутствует скопление транспорта».

Он пояснил, что Дорожная карта состоит не только из оперативных, краткосрочных, но и системных мер, которые требуют определенного время для полного решения.

«В этой связи, правительствам наших стран сегодня на нашей отдельной встрече в узком составе поручено обеспечить качественную последовательную реализацию каждого пункта этого документа. В целях улучшения инвестиционного сотрудничества, активизации торгово-экономических отношений, обсудили возможность создания Делового совета Казахстана и Кыргызстана. Данная площадка позволит укрепить прямые контакты между хозяйствующими субъектами наших стран, усилит деловое партнерство, будет способствовать регулированию спорных моментов между предприятиями», - заключил Нурсултан Назарбаев.

Татьяна Ковалева, Астана