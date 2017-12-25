Указ о переименовании Енбекшильдерского района стал большим подарком для его жителей

Акмолинская земля издревле славилась своей неповторимой и уникальной красотой природы. Эти легендарные места прославили величайшие акыны - Биржан сал, Акан серы, Балуан Шолак, Укили Ибрай, сообщает управление внутренней политики Акмолинской области.

Среди них особое место в сердце народа занимает Биржан сал, стихотворения которого подняли национальное искусство на новый уровень. Стихи его это не отвлеченные образы и лирические раздумья, а непосредственный отклик на конкретные события, выраженный в поэтической трепетной, экспрессивной форме.

Биржан сал своими произведениями обогатил народную музыку, прославил родную землю, увековечил себя в памяти народа.

13 декабря т.г. в канун празднования Дня Независимости Глава государства подписал Указ о переименовании Енбекшильдерского района.

Данный акт Президента страны вызвал горячий отклик в сердцах жителей региона.

Хамзин Қайролла, обладатель Знака «Отличник образования», почетный житель Енбекшильдерского района: «Благодаря обретению Независимости мы возвращаемся к нашим народным истокам, заново приобретаем потерянные ценности. Сегодня благодаря выдвинутой Президентом страны программе «Рухани жаңғыру» народ по новому открывает для себя сохранение, развитие и пропаганду ценностей, составляющих национальный код. Считаю, что Указ о переименовании Енбекшильдерского района – это символ нашего духовного обновления. Это историческое событие мы ждали с надеждой, мечтой и оно свершилось, став большим подарком в дни празднования главного праздника страны».

Учитель школы им. Абая: «Изменение наименования района наряду с гордостью и благодарностью, возлагает огромную ответственность на жителей. Я считаю, что граждане района Биржан сал должны быть во главе любых начинаний. Без сомнения, что новое наименование района принесет жителям творческие успехи и достижения».