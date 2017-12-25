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В сети появилось видео с автобусом, въехавшим в толпу в Москве

25 декабря 2017, 19:44

Водитель автобуса на Славянском бульваре просто протаранил людей и упал в пешеходный переход.

На YouTube появилось видео, снятое вскоре после того, как автобус въехал в переход на станции метро Славянский бульвар в Москве, пишет РИА Новости.

"Только что страшнейшая авария произошла. Водитель автобуса на Славянском бульваре просто протаранил людей и упал в пешеходный переход", — говорит автор видео.

По данным источника в экстренных службах, погибли пять человек. ГИБДД подтверждает гибель четырех человек. Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах Москвы, рассматриваются две версии произошедшего: либо автобус "подрезали", либо у него отказали тормоза.

Фото: РИА Новости


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