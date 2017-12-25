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Столичные скульптуры в Астане надели шапки и шарфы

25 декабря 2017, 19:51

Архитектурные композиции зимней столицы примерили новые "наряды".

Городские скульптурные композиции нарядили в цветные вязаные шарфики и шапочки, чтобы порадовать астанчан и создать новогоднее настроение.

"По прогнозу погоды несколько дней будет снег️ и городские персонажи напоминают вам о необходимости одеваться теплее!" — предупредил аким района Сарыарка Арман Турлубек, опубликовавший фотографии с нарядными статуями на своей странице в Facebook.

Sputnik Казахстан обратился за комментарием к мастеру вязания, исполнительному директору общественного фонда Scandinavian Council Евгении Салагдиновой.

"В европейских странах, особенно в холодных, это очень распространенное явление. Иногда вязальщицы собираются и решают украсить деревья или скамейки, или как в Астане — скульптуры. Люди делают это ради удовольствия и уюта, даря окружающим хорошее настроение. Я сама принимала участие в такой акции в Стокгольме — там есть скульптура маленького мальчика, которому вяжут шарфики и шапочки. И хорошей приметой считается связать и надеть шапочку на него, а также "украсть" чужую. Я связала шапочку на месте", — рассказала Салагдинова.

Фото: ru.sputniknews.kz


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