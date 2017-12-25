В Москве после наезда автобуса на пешеходов погибли четыре человека
25 декабря 2017, 20:00
Об этом сообщил источник.
Автобус въехал в подземный переход на станции метро "Славянский бульвар" на западе Москвы, четыре человека погибли, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.
"Автобус сбил людей, 15 человек пострадали, еще четыре погибли", — сказал источник.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Фото: РИА Новости
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