На трассах Павлодарской области спасены более ста застрявших человек

127 человек застряли на трассе в Павлодарской области. В числе освобожденных из плена гололеда 15 юных хоккеистов, передает BNews.kz. О завершении спасательной операции в Лебяжинском районе между селами Акку и Шарбакты сообщили в пресс-службе департамента по ЧС региона.

«На месте с семи утра работали шесть единиц спецтехники и 10 человек личного состава. Трассу посыпали инертным материалом, после этого транспорт смог забрать из пунктов обогрева пассажиров. Таким образом четыре рейсовых автобуса и девять грузовиков смогли продолжить свои маршруты в Павлодар из Усть-Каменогорска, Семея и Астаны. Всего 107 человек, среди которых 15 ребят из детского хоккейного клуба», - сообщила главный специалист департамента по ЧС Павлодарской области Гаухар Сыздыкова.

Напомним, штормовое предупреждение было объявлено в Прииртышье в связи с гололедом. По данным РГП «Казгидромет», в регионе в течение двух дней будет стоять непогода: сильный юго-западный ветер с порывами до 30 метров в секунду, дождь, снег и гололед. В школах региона отменены занятия второй смены.

В общей сложности на трассах Павлодарской области в этот день застряли 127 человек: 20 пассажиров микроавтобуса, слетевшего в кювет между Павлодаром и Экибастузом, и 107 казахстанцев, следовавших в Павлодар на четырех автобусах, а также водители девяти грузовиков в Лебяжинском районе. Всех пострадавших доставили в ближайшие пункты обогрева. Первыми в безопасное место на дежурных каретах скорой помощи отправились дети. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Фото: bnews.kz