Мутко приостановил деятельность на посту главы российского футбольного союза

Виталий Мутко приостановил деятельность на посту президента Российского футбольного союза (РФС), исполняющим обязанности будет генеральный директор РФС Александр Алаев. Как рассказал Мутко журналистам на пресс-конференции после заседания исполкома организации, он попросил приостановить его обязанности на срок до шести месяцев, пишет ТАСС.

Заседание исполкома РФС прошло в понедельник в Доме футбола в Москве.

"Я обратился к исполкому и принял решение. У нас есть такая норма - если президент не может исполнять обязанности, он должен их сложить. Чтобы РФС спокойно работал, я попросил приостановить досрочно мои обязанности на срок до шести месяцев. Я никуда не ухожу, мой мандат будет действовать", - пояснил Мутко.

"Два вице-президента - Прядкин и Анохин - заняты, поэтому я предложил исполкому возложить временно обязанности на Алаева: исполком это поддержал. У нас это прописано - если внеочередная конференция не собирается, то решение принимает исполком. Никаких конференций мы собирать не будем, все вопросы в РФС будет решать Алаев. Конечно, после шести месяцев я вернусь, может быть, раньше", - пояснил вице-премьер РФ.

Мутко руководил в РФС с 2005 по 2009 год. В сентябре 2015-го после ухода Николая Толстых с поста президента организации Мутко вновь возглавил организацию. Через год на конференции РФС он был переизбран на этот пост на четырехлетний срок, опередив по количеству голосов Валерия Газзаева.

С 2008 по 2012 год Мутко занимал должность министра спорта, туризма и молодежной политики РФ, затем по 2016 год являлся министром спорта страны. В октябре прошлого года был назначен заместителем председателя правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики. На данный момент 59-летний Мутко также занимает пост руководителя оргкомитета чемпионата мира "Россия-2018".

Фото: ТАСС