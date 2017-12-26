Раскрыта реальная стоимость биткоина

Эксперты отметили, что криптовалюта сильно отличается от золота или официальной валюты, поскольку никак не связана с процентной ставкой.

Аналитики банка Morgan Stanley провели исследование и выяснили, насколько оправдана текущая цена биткоина в 14 тысяч долларов, сообщает Business Insider, пишет РИА Новости.

Эксперты отметили, что криптовалюта сильно отличается от золота или официальной валюты, поскольку никак не связана с процентной ставкой. Она больше напоминает платежную сеть, где не взимается комиссия за транзакции. Подчеркивается, что ее цена с трудом поддается вычислению с помощью классических средств экономического анализа. Более того, сам биткоин может стоить ноль долларов, а его реальный "вес" определяется исключительно степенью востребованности расчетной системы.

"Если никто не будет использовать технологию для оплаты, ее ценность будет нулевой", — считает глава команды экспертов Джеймс Фосетт.

По данным аналитиков, средняя величина транзакций в биткоинах за сутки составляет около трех миллиардов долларов. При этом на валютном рынке объем торгов превышает пять триллионов.

Фото: РИА Новости