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Годом Узбекистана объявлен 2018 год в Казахстане

26 декабря 2017, 01:09

Нурсултан Назарбаев заявил, что сотрудничество с Узбекистаном выходит на новый уровень, связи между двумя странами улучшаются.

Годом Узбекистана в Казахстане объявлен следующий, 2018 год, сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, пишет ru.sputniknews.kz.

"Узбеки — близкие нам люди, наши соседи, большая страна в Центральной Азии, поэтому связь с этой страной всегда важна и полезна. Следующий год будет годом Узбекистана в Казахстане и годом Казахстана в Узбекистана", — сказал Назарбаев в интервью казахстанским журналистам, которое было показано в эфире республиканских телеканалов.

Глава Казахстана отметил, что сотрудничество между двумя странами улучшается, товарооборот за год увеличился вдвое.

"Мы с новым президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым договорились довести этот показатель до 5 миллиардов. Сегодня есть договоренность о совместном выпуске автомобилей, есть железнодорожное и авиасообщения между Ташкентом. Поэтому связи между двумя странами улучшаются. Мы это поддерживаем", — добавил президент.

Ранее президенты Казахстана и Узбекистана Нурсултан Назарбаев и Шавкат Мирзиёев обсуждали по телефону состояние и перспективы двустороннего сотрудничества. Стороны констатировали последовательную реализацию договоренностей, достигнутых в ходе взаимных визитов в Астану и Ташкент. В частности, были отмечены высокие темпы роста товарооборота и активизация бизнес-контактов двух стран.

Фото: ru.sputniknews.kz


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