В Атырау рыбаки спасли детей, провалившихся под лед

Детей, провалившихся в майну, увидел прохожий с пешеходного моста, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ATPress.kz.

По трагическому совпадению в радиусе 30-40 метров от полыньи никто не рыбачил, и остановить детей, отправившихся в сторону майны, было некому. Диаметр незамерзшего участка на реке, был примерно 15-20 метров. Как рассказали позже спасенные мальчики, сперва в воду упал младший из братьев, семи лет. Ему на помощь бросился его старший 11-летний брат, но и он тоже ушел в воду. Старшему удалось зацепиться за кромку льда, а младший из всех сил вцепился в его плечи. Так и висели над речной бездной, а внизу — 7-8 метровая глубина, плюс течение.

Примерно в час дня сидевшие у пешеходного моста любители подледной рыбалки услышали сверху надрывающийся голос пожилого человека: «Дети провалились! Дети тонут!» При этом он рукой показывал вниз по течению. Рыбаки не сразу поняли, о чем кричит пожилой мужчина. Посмотрев в указываемую им сторону, увидели вдалеке, метрах в 500 от пешеходного моста, на белом снегу черную точку. Не сговариваясь, 5-6 рыбаков, побросав свои удочки, побежали к месту трагедии. Кто-то успел схватить рыбацкий «бур», кто-то — сумку с удочками. Немолодые мужчины неслись изо всех сил. По пути к ним присоединились еще несколько мужчин.

Когда рыбаки подбежали к майне, мальчишки уже не кричали, а лишь из последних сил негромко умоляли: «Спасите нас. Мы же умрем».

Прибежавшие рыбаки, человек 10-12, растянулись в цепочку — двое с ледобуром поползли вперед к детям, остальные — за ними. Кто-то размотал катушки с капроновыми веревками, на конце которых были привязаны отцепные якорьки, и стали бросать к мальчикам. Спасательная операция длилась недолго, максимум пять минут, при помощи нехитрых рыбацких снаряжений детей удалось вытащить из воды. Еще двое прохожих подоспели на помощь рыбкам, они подняли мокрых детей на руки и побежали в сторону припаркованных машин.

Благодаря рыбакам и прохожим удалось избежать трагедии, дети были спасены.

Фото: ATPress.kz