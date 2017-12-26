Онлайн-декларирование таможенных процедур: начнем с экспорта и транзита

С 1 января 2018 года в Казахстане запускается онлайн-декларирование экспорта, сообщает пресс-служба НПП РК «Атамекен».

25 декабря на площадке «Атамекена» состоялось совещание по вопросам внедрения ИС «Астана-1».

Управляющий директор - директор департамента таможенного администрирования НПП РК «Атамекен» Дина Мамашева открывая совещание, отметила, что Главой государства 13 декабря текущего года подписан Закон РК «О ратификации Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза», который предусматривает существенное упрощение таможенных процедур и перевод их в электронный вид.

«С 1 января 2018 года таможенные процедуры должны быть переведены на электронное декларирование, произойдет масштабирование пилотного проекта «Астана-1» по всей территории Казахстана. Однако, есть три основные составляющие новых изменений. Во-первых, нормативно-правовая база, которая в течение 2-х месяцев будет еще прорабатываться. Во-вторых, информационно составляющая, готовы ли мы к внедрению данной системы. В-третьих, внутреннее взаимодействие и коммуникации. Бизнес очень волнуется, новое законодательство не должно стать шоком, чтобы эта работа была сделана максимально плавно, мы хотим обсудить план мероприятий», - пояснила Дина Мамашева.

В свою очередь Председатель Комитета государственных доходов МФ РК Ардак Тенгебаев сообщил, что информационная система подкорректирована под требования законодательства ЕАЭС.

«До 20 декабря разработчики заверяли, что система будет работать бесперебойно. Вопросы и текущие ошибки будут быстро исправлять и система готова к использованию с 1 января 2018 года. Комитет госдоходов настроен с января работать в полную силу. С 1 октября запустили процедуру «таможенного транзита», были определённые ошибки, которые в оперативном порядке исправляли. Однако к нам поступило письмо от разработчиков, где информируется, что внедрение «Астана-1» будет осуществляться поэтапно, с 1 января 2018 года запускаем только экспорт», - сообщил Председатель.

Заместитель руководителя Управления организации таможенного контроля Департамента таможенного контроля, руководитель проекта ИС «Астана -1» Умитгуль Губашева сказала, что электронное декларирование товаров не только обеспечит удобную платформу, но и сократит расходы.

«В целом, все операции технически реализованы, регулярно проводятся обучающие видеоконференции. Временное периодическое декларирование уже реализовано. Имеются небольшие ошибки, которые мы обязательно устраним - они касаются смешанных поставок. Система построена на логике, где все графы соединены, мы пытались это логику не менять», - подчеркнула Умитгуль Губашева.

Недоработки и недостатки в системе перечислил Председатель Совета ОЮЛ «КАТБ/П» Геннадий Шестаков.

Заместитель председателя госдоходов МФ РК Госман Амрин также подтвердил, что в ИС «Астана-1» имеются ошибки. По его мнению, технические ошибки существуют при вводе любой информационной системы.

Генеральный специалист по таможенному оформлению ТОО «Жаикмунай» Западно-Казахстанской области Алмагуль Ескенова обратила внимание представителей КГД МФ РК, что с момента тестирования ИС «Астана-1» ТОО «Жаикмунай» смогла оформить только 1 декларацию, т.к. очень много вопросов по заполнению граф таможенной декларации. На заполнение одной декларации уходит от 20 минут до 2 дней.

Госман Амрин ответил, что данные замечания от «Жаикмунай», будут рассмотрены.

Также в ходе совещания свои замечания по работе ИС «Астана-1» высказали представители бизнеса Болат Зульпибеков (ТОО «Центр специалистов), Андрей Новиков (ТОО «Филип Моррис Казахстан»), Арсен Ходжамбердиев, Виктор Василенко (ТОО «Sector-3»), Ирина Дымова ( АО «ССГПО») и др.

Управляющий директор - директор департамента таможенного администрирования НПП РК «Атамекен» Дина Мамашева также проинформировала бизнес-сообщество, что в Нацпалату поступили на экспертизу проекты 72 нормативных актов из 93, предусмотренных ТК РК. Бизнес-сообщество рекомендовано внимательно их изучить и представить в Нацпалату свои замечания и предложения по ним.

Кроме того, заместитель директора Департамента таможенного администрирования Нацпалаты Эльвира Каримова проинформировала участников совещания о ходе принятия первоочередных решений ЕЭК, предусмотренных ТК ЕАЭС. По итогам ее выступления, было принято решение о необходимости Комитету госдоходов проведения инвентаризации всех первоочередных решений ЕЭК и с учетом положений данных решений ЕЭК информировать Нацпалату о готовности ИС «Астана-1» к реализации положений указанных решений ЕЭК и порядке совершения операций в случае их неготовности.

По итогам совещания, услышав замечания бизнеса по итогам тестирования ИС «Астана-1», Комитет госдоходов проинформировал бизнес-сообщество, что с 1 января 2018 года электронное декларирование будет введено только для 2 таможенных процедур из имеющихся 17 - это на экспорт и транзит товаров. Кроме того, по итогам совещания было принято решение об организации Комитетом госдоходов 1 января 2018 года для участников ВЭД круглосуточную работу Call-центра по разъяснению порядка применения норм нового таможенного законодательства ЕАЭС и РК.

Также Комитетом госдоходов будет направлен в адрес Нацпалаты на согласование проект приказа по территориальным Департаментам государственных доходов, предусматривающий четкий порядок действий таможенных органов и участников внешнеэкономической деятельности по электронному декларированию товаров в ИС «ТАИС-2» и «Астана-1».