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Казахстанские парни сделали обращение после инцидента в ночном клубе Алматы

26 декабря 2017, 06:17

В нем мужчины просят обратить внимание на воспитание девушек.

Молодые парни из Казахстана, записали видеообращение после инцидента в одном из ночных клубов Алматы, передает Zakon.kz.

Видео опубликовал на своей странице в Instagram участник дуэта Нур-Мукасан Мукасан Шахзадаев. В нем мужчины просят обратить внимание на воспитание девушек. Напомним, в ночном клубе Алматы в один из выходных дней девушки разделись догола ради 50 тыс. тенге.

"Здравствуйте, уважаемые граждане Казахстана! Мы - представители казахского народа, наши сыновья и дочери воспитаны в лучших традициях. Накануне произошел вопиющий инцидент - в ночном клубе наши девушки раздевались догола ради денег. Ради пяти тысяч тенге! Танцевали стриптиз, надев саукеле. Что же это за ужас и позор? Мы адресуем этот видеоролик всем, у кого есть честь и гордость. Подумайте о простых казахстанских парнях", - заявили авторы обращения и призвали поддержать их.

Фото: скриншот


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