Пропавшую 19-летнюю студентку нашли мертвой в сумке

Девушка пропала после того, как ушла на собеседование, которое, по нашим данным, подразумевало фотосессию в стиле ню.

Тревогу забил отец погибшей. Утром он проводил Кристину в институт, на этом след девушки оборвался, телефон замолчал, пишет РЕН-ТВ.

Тело 19-летней Кристины П. обнаружили в минувшие выходные в лесу. Девушка пропала после того, как ушла на собеседование, которое, по нашим данным, подразумевало фотосессию в стиле ню.

Последними, кто видел студентку, были ее однокурсники. Они и рассказали, что после учебы она якобы отправилась устраиваться на работу.

Социальные сети Кристины пестрят эротическими снимками. Откровенные наряды и фотографии в стиле ню явно привлекали мужчин. После обнаружения тела появились новые подробности из жизни погибшей. На сайте для интим-знакомств и эскорт-сопровождения у студентки была личная анкета. Очевидно, она искала богатого спонсора. И не исключено, что девушку заманили на встречу не ради работы.

"В настоящее время выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств гибели без вести пропавшей. Сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия с целью установления очевидцев произошедшего", – сказал и.о. старшего помощника руководителя СУ СКР по Новосибирской области Михаил Третьяков.

Подозреваемых задержали практически сразу после того, как нашли тело погибшей. Двое мужчин - каждому около тридцати. С ними Кристина вела переписку по поводу сомнительной работы. Сейчас они дают показания.

К слову, один из юношей уже проходил по делу об изнасиловании, но его вину не доказали. Не исключено, что, почувствовав безнаказанность, он снова взялся за старое. А пока расследование продолжается, молодых людей отправили за решетку.

Фото: РЕН-ТВ