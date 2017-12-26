Житель Китая проехал 1,5 тысячи км на тракторе, чтобы поселиться в Казахстане

Долгожданный путь на Родину занял у Адала Хамитхан неделю, передаёт Zakon.kz со ссылкой на pavlodarnews.kz

Дом переселенцев из Китая посетил аким Павлодарской области Булат Бакауов. Напомним, на одной из коллегий он пообещал лично объехать всех оралманов, переехавших в Прииртышье.

- Я всегда мечтал, чтобы мои дети жили на своей Родине, - рассказал Адал Хамитхан. - Первый раз я посетил Павлодарскую область в апреле, разведал обстановку, переговорил с местными властями, а уже летом приехал сюда сам и привёз семью. Здесь очень хорошая земля и природа, в Китае мы тоже жили у Иртыша, для скотоводства удачные условия – чётко выражены все времена года. Поэтому мы и выбрали эту местность.

Этим летом двоих сыновей и жену Адал Хамитхан отправил в Павлодарскую область на автобусе, а сам вместе с товарищем приехал на тракторе. Сменяя друг друга и двигаясь без остановок, они добирались до Ольгино неделю.

Продав всё своё имущество в Поднебесной, Адал Хамитхан купил дом в Ольгино Успенского района за два миллиона тенге и завёл небольшое подсобное хозяйство на семь миллионов тенге. Сейчас переселенцы оформляют документы на получение квоты, правда, сумма эта сможет покрыть только расходы на дорогу из Китая в Павлодарскую область. Теперь по примеру Адала Хамитхан в нашу область хотят переехать и его родственники.

Фото Валерия Бугаева