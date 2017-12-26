Еркеш Шакеев поздравил с праздником открыткой, сделанной дочерью

Он пожелал всем счастья, благополучия и мирного неба.

Известный композитор Еркеш Шакеев поздравил казахстанцев с наступающим Новым годом,сообщает Zakon.kz.

Только сделал он это творчески и при помощи своей старшей дочери. Он опубликовал в Facebook поздравительную открытку с композицией "My princess", которую приготовила его старшая дочь Меруерт.

"Друзья! В преддверии Нового года, хочу пожелать всем счастья, благополучия и мирного неба над нашей прекрасной Планетой", - написал маэстро.

Фото: соцсети