Еркеш Шакеев поздравил с праздником открыткой, сделанной дочерью
Он пожелал всем счастья, благополучия и мирного неба.
Известный композитор Еркеш Шакеев поздравил казахстанцев с наступающим Новым годом,сообщает Zakon.kz.
Только сделал он это творчески и при помощи своей старшей дочери. Он опубликовал в Facebook поздравительную открытку с композицией "My princess", которую приготовила его старшая дочь Меруерт.
"Друзья! В преддверии Нового года, хочу пожелать всем счастья, благополучия и мирного неба над нашей прекрасной Планетой", - написал маэстро.
Фото: соцсети
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