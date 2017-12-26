ВКонтакте назвала победителей премии VK Music Awards

В тридцатку также вошли песни "Ламбада" (T-Fest x Скриптонит), "Половина моя" (MiyaGi & Эндшпиль), "Лейла" (Jah Khalib).

Социальная сеть ВКонтакте объявила в понедельник победителей первой собственной музыкальной награды VK Music Awards, которой удостоены исполнители самых прослушиваемых треков года в VK за 2017 год со всего мира. Онлайн-трансляция церемонии, которую вел Павел Воля, осуществлялась в блоге премии, сообщает РИА Новости.

Лидером рейтинга стала песня "Розовое вино" в исполнении Элджея и Feduk.

В тридцатку также вошли песни "Ламбада" (T-Fest x Скриптонит), "Половина моя" (MiyaGi & Эндшпиль), "Лейла" (Jah Khalib), Imagine Dragons (Believer), "Тает лед" ("Грибы"), "Потрачу" (Егор Крид), Despacito (Luis Fonsi), "Туманы" (Макс Барских), "Рукалицо" ("Скруджи") и другие.

На страницах всех призеров появилась специальная отметка "Победитель VK Music Awards".

Эксклюзивную возможность посмотреть трансляцию премии на большом экране в концертном зале Vegas City Hall в Москве вместе со звездными гостями получили обладатели подписки на музыкальный сервис ВКонтакте. Билеты разыграли среди подписчиков сервиса, правильно ответивших на вопросы викторины про главные песни года.

Продюсерами VK Music Awards выступили Тимур Бекмамбетов и компания BAZELEVS.

По словам Бекмамбетова, сейчас происходит радикальное изменение в индустрии развлечений — "музыка, кино, телевидение и интернет, дополняя друг друга, образуют принципиально новый, интерактивный тип медиа".

Как заявлял директор по маркетингу ВКонтакте Александр Круглов, "настало время наградить настоящих звезд — не тех, кто нравится какому-то продюсеру, а кого реально слушают люди".

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова