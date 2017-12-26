Парад Снегурочек прошел в Уральске

Парад внучек Деда Мороза закончился хороводом, который все участники водили на площади Абая вокруг елки.

Одной группой все Снегурочки под предводительством Деда Мороза отправились гулять по арбату, раздавая прохожим добрые пожелания и мандарины, передает Zakon.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Реакция прохожих на снегурочек была очень хорошая.

Многие подходили по несколько раз и просили дать ему еще одну бумажечку с пожеланием.

Парад внучек Деда Мороза закончился хороводом, который все участники водили на площади Абая вокруг елки.

Фото: Мой ГОРОД