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Семь хосписов будут открыты в Казахстане в 2018 году

26 декабря 2017, 08:51

Сегодня лишь половина пациентов могут получать паллиативную помощь в хосписах.

В стране насчитывается свыше двадцати тысяч казахстанцев, которые находятся на последней стадии онкологии, ВИЧ и других неизлечимых болезней, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал «Астана».

Об этом сообщила в ходе заседания комиссии партийного куратора по направлению «Здравоохранение» партии «Нұр Отан» директор департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Лаура Ахметниязова. По ее словам, лишь половина этих пациентов могут получать паллиативную помощь в хосписах.

Специализированные медучреждения находятся только в семи регионах, говорит специалист Минздрава. Остальные больные обслуживаются на дому. Чтобы решить эту проблему в стране будут открыты еще семь учреждений.

Кроме того, в ведомстве разработали краткосрочную дорожную карту по развитию в Казахстане паллиативной медицинской помощи. В рамках документа планируется обучать медсестер работе с такими больными, увеличить финансирование и внедрить новые препараты, которые могли бы облегчить состояние пациентов.

Новые лекарства минздрав начинает вводить уже с начала следующего года. Кроме обезболивающих инъекций врачи будут использовать специальные таблетки и пластыри.

«Если на сегодня у нас семь наименований лекарств, то с 18 года уже 17 наименований лекарств. И там же предусматриваются уже другие формы, которые более удобны для применения на дому. Это и пластыри, и таблетированные лекарства. Они в этом году уже зарегистрировались и в следующем году будет обеспечение уже таблетированными наркотическими анальгетиками», — сказала директор департамента организации медицинской помощи МЗ РК Лаура Ахметниязова.

Фото: rus.azattyq.org


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