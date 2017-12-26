Новый гигантский Magnum открылся в молле «Апорт» в Алматы

В Алматы открылся новый Magnum, где цены еще ниже, а товаров еще больше, чем в других магазинах самой крупной казахстанской сети. Мы побывали там вечером перед торжественным открытием и увидели то, что обычно скрыто от глаз покупателей.

Войдя в помещение через служебный вход, пересекаем «фильтр». Здесь сотрудники маркируют схожие с ассортиментом предметы и оставляют в депозитарии ценные вещи. После попадаем в торговый зал. С первого взгляда сложно оценить масштаб, но этот Magnum самый крупный среди всех 32-х магазинов бренда. Торговая площадь составляет 7 328 квадратных метров. Еще более трех тысяч квадратов занимают производственно-складские помещения и офисы.



Вечером перед открытием

Всего в магазине работают 485 сотрудников. Это кассиры, мерчендайзеры и продавцы, которых мы встречаем в торговом зале, и производственники – бригадиры, технологи, повара, кондитеры, пекари, мясники и операторы, которые обычно остаются за кулисами.

Накануне открытия нового Magnum мы застали сотрудников за финальными приготовлениями: поверхности натираются до блеска клининг-мастерами, в печи подрумянивается ароматный хлеб, а кондитер выводит «Magnum АФ-22» из мастики.



Технолог Евгений Платонов готовит украшение для праздничного торта

В каждом уголке кипит работа: между стеллажами снуют погрузчики, на складе беспрерывным потоком принимают товар из подъезжающих фур, из радиорубки одно за другим раздаются объявления оператора. Винтики складываются в огромный, невероятно эффективный механизм, которым руководит Лариса Астемирова, директор 22-го филиала Magnum в Алматы.



Директор нового магазина Magnum Лариса Астемирова

«Поставки начались 20 ноября и продолжаются по сегодняшний день. Магазин готов к открытию. Стеллажи заполнены везде, кроме гастроострова – здесь все должно быть максимально свежее, поэтому мы закончим раскладку готовой еды и мясных продуктов только к утру», – говорит она, проходя мимо отделанной мозаикой тандырной печи, которая расположилась на границе между торговым залом и пекарней. «Хотите попробовать лепешки из нашего электротандыра? Мы отлаживаем механизм приготовления».

Из открытой в пекарню двери доносится запах свежеиспеченного хлеба и выходит Ольга Сонина, технолог хлебопекарного и кондитерского производства Ольга Сонина, под руководством которой трудятся 30 пекарей и 16 кондитеров нового Magnum. «Мы печем хлеб дрожжевой, бездрожжевой, ржаной, пшеничный, со злаками, со сдобой. Семь новых видов хлеба были разработаны специально для этого магазина», – рассказывает Сонина. «Из модных предлагаем посольский, рижский или пшенично-ржаной багет. Для тех, кто трепетно соблюдает ЗОЖ, делаем хлеб «Здоровье» с высоким содержанием семян льна, ржи и подсолнечника».



Технолог хлебопекарного и кондитерского производства Magnum Ольга Сонина

Пекарня оборудована по последнему слову швейцарской техники. В наличии все необходимое – печи, тестораскаточные машины, тестомесы, вакуумный тестоделитель, две камеры хранения – плюсовая и минусовая. Работа в цехе круглосуточная, сотрудники работают посменно, чтобы свежий горячий хлеб был на витрине всегда.

Кроме хлеба здесь ежедневно пекут несколько десятков видов печенья, пирогов, булочек, слоек, пирожных, тортов и рулетов. Это пока единственный Magnum, где можно приобрести сначала кусочек торта, а распробовав, уже прийти за целым. Под нарезные торты выделили полноценную витрину на гастроострове.

Хлебопекарный и кондитерский цеха разделены небольшим коридором, в котором на стеллажах складированы только что расфасованные партии печенья и заготовки коржей для тортов. Здесь входящего окутывает плотный запах свежей выпечки. В кондитерской сегодня трудятся над 35-килограммовым тортом Красный бархат - для сотрудников, работавших над открытием нового филиала.

Мы подходим к двери, ведущей в складское помещение. На внешней стене расположены выходы для стыковки подъезжающих фур и разгрузки входящей продукции. А на противоположной – тяжелые двери в камеры хранения с температурными режимами от +2 до -18 градусов. Из камер хранения товар будет перемещаться на стеллажи торгового зала во время ежедневной ротации. Здесь же пресс для трамбовки картонных коробок и пластиковой упаковки, которые компания сдает на перерабатывающие предприятия.

Если пересечь склад, попадешь в производственный цех. Минуя пекарню, следуем за Ларисой Астемировой по коридору вдоль заготовочного, салатного и пирожкового цехов, попадаем в горячий цех. Здесь нас встречает заведующая производством Роза Гилязитдинова. По цеху раздается запах копченостей, которые здесь же и готовят при помощи коптильного аппарата на ольховых стружках.



Заведующая производством Роза Гилязитдинова

«Здесь мы готовим национальные горячие мясные блюда, которые попадают прямиком на витрину. Готовимся к открытию. Замариновали пекинскую утку – завтра будет на витрине», – делится Гилязитдинова. «Из новинок будут свежие суши и роллы, заказать которые можно на рыбной витрине. Их приготовят у вас на глазах. Помимо этого, на рыбной витрине представлено 20 видов свежей рыбы».

Коридор упирается в мясной цех, где в кольчужных фартуках поверх белоснежных, трудятся разделочники. Здесь нас с широкой улыбкой встречает бригадир мясного цеха Мухаметкерим Ернат. Он начинает с личной истории: «Я рад, что меня назначили на такую ответственную должность. Когда-то пришел рядовым работником мясного цеха, а теперь уже пятый год работаю бригадиром».



Бригадир мясного цеха Мухаметкерим Ернат (слева)

В цехе царит мужская атмосфера – женщин-мясников нет, но не из-за дискриминации, а потому что нет желающих, ведь работа физически тяжелая – крупные части туш весят от 55 до 90 килограммов. «Часто приходят мясники с базара и не справляются, потому что нужно не просто разделать огромную тушу, а сделать это красиво, чтобы хотелось купить и приготовить, а это сложно», – делится секретами профессии Мухаметкерим.

Ненадолго возвращаемся в торговый зал и смотрим, чем новый Magnum отличается от привычных магазинов компании. Фишки начинаются со входной группы. Вместо привычных 25-27 касс, видим 35. В том числе шесть экспресс-касс, предназначенных для покупателей, приобретающих до пяти единиц продукции. На кассах нет табачной продукции – ее продают в отдельном табакошопе.

Стеллажи включают не три яруса, как обычно, а только один. Создается впечатление, что тут больше воздуха, потолки выше, а помещение просторнее. На центральной аллее между стеллажами нет паллетной промо-выкладки, что дает свободу для перемещения покупателям с тележками. И расстановка шире стандартной, что заметно невооруженным взглядом. Это пространство позволяет строить более объемные промо-конструкции и совместно с поставщиками чаще устраивать дегустации.

По-другому строится и мерчендайзинг. Продукция в зале размещена по кластерной системе: гастроостров, «Детский мир», бакалея, алкомаркет, «Все для дома» и несколько других тематических островков. В «Детском мире», к примеру, можно приобрести все для ребенка. Не придется идти за детским соком в отдел напитков, а за детским шампунем – в отдел мыломоющей продукции.

На территории гастроострова есть несколько столиков для тех, кто хочет подкрепиться, не выходя из магазина. Здесь продают свежесваренный кофе, чай и любую позицию из ассортимента. Оплачивать можно на месте. Мы лично протестировали кофе и сосиски в тесте – вкусно.

Многие, уже полюбившиеся гостям атрибуты Magnum, можно найти и в новом магазине. Есть «горячая линия» для жалоб и предложений. В зале установили 10 прайс чекеров, где, отсканировав штрихкод, можно узнать актуальную цену и другую информацию о товаре. Есть контрольные весы. А если обнаружили какой-нибудь непорядок (товар без ценника или неверную маркировку), смело шагайте к администратору. В Magnum замечания расценивают как помощь, и благодарят бдительных покупателей шоколадом.

В конце месяца в новом филиале пройдет День головного офиса. Руководители компании, начиная с председателя правления, заместителей и других топовых сотрудников приедут, чтобы занять места линейного персонала – работать на кассе, взвешивать овощи, расклеивать ценники и расставлять товары по полкам. Так легче понять проблемы рядовых сотрудников и прийти к нетривиальным решениям. Эта практика уже успешно применяется в других филиалах сети.

Когда мы покидали магазин, в зале все еще велись работы – тут и там стояли лестницы, мерчендайзеры раскладывали товары по полкам, перепроверяли ценники, двигали промо-конструкции.

А утром, после торжественного открытия магазин уже был полон покупателями, которые с интересами разглядывали воплощение новых идей Magnum и делали выгодные покупки к зимним праздникам.