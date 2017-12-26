Навальный объявил «забастовку избирателей»

Как пояснил политик, «забастовка избирателей» означает, что команда Навального не будет распускать избирательные штабы, а превратит их в «штабы забастовки».

Политик Алексей Навальный, которому ранее в понедельник, 25 декабря, ЦИК отказал в регистрации на выборах президента, объявил забастовку избирателей, передает телеканал «Дождь».

«Владимир Путин страшно перепуган, боится конкуренции со мной, видит в ней угрозу, и в полном соответствии с тем, что он говорил ранее, дал указания своим слугам из Центральной избирательной комиссии отказать мне в регистрации», — сказал Навальный.

По мнению Навального, Кремль «дополнительно напугала сама процедура выдвижения» политика, которая прошла в 20 городах России с участием почти 16 тысяч человек.

«Уж нам-то с вами точно никто не может сказать, что мы представляем только какую-то маленькую часть избирателей. Ну покажите мне другого кандидата, который способен проделать вот такое вот выдвижение», — отметил Навальный.

«Вы же не роботы. Один раз в жизни можно совершить нормальный поступок?»: речь Навального в ЦИК и спор с Памфиловой

По словам политика, его команда понимала, что его могут не допустить на выборы, поэтому подготовила «четкий план» действий и объявляет «забастовку избирателей».

«Процедура, в которой нам предлагают участвовать, не является выборами, в ней участвуют лишь Путин и те кандидаты, которых он лично выбрал, которые не представляют для него ни малейшей угрозы, и которые не вели и не будут вести избирательную кампанию», — сказал Навальный.

Как пояснил политик, «забастовка избирателей» означает, что команда Навального не будет распускать избирательные штабы, а превратит их в «штабы забастовки». Кроме того, команда намерена организовать наблюдение за выборами, но «не с точки зрения результатов этих подставных кандидатов, а с точки зрения явки избирателей». Политик добавил, что будет агитировать людей не ходить на выборы.

ЦИК отказался зарегистрировать Навального в качестве кандидата на выборах президента из-за того, что его кандидатура не соответствует требованиям федерального закона о выборах президента России. Речь идет о наличии у Навального непогашенной судимости по тяжкой статье УК РФ.

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, к документам Навального не было никаких претензий. 12 членов ЦИК проголосовали за отказ в регистрации Навального, один воздержался из-за «конфликта интересов».

Навальный подал документы для регистрации на выборах накануне, 24 декабря. Сегодня, 25 декабря, он написал в твиттере, что скорость рассмотрения его документов «беспрецедентная» и, это готовит о том, что ему «готовят отказ в регистрации».

Фото: inosmi.ru.