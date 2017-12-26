Названо идеальное место для реванша между Головкиным и "Канело"

Их первый бой прошел в сентябре в Лас-Вегасе и завершился вничью.

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман назвал идеальное место для проведения матча-реванша между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО), передает Vesti.kz.

По словам Сулеймана, он хотел бы, что этот поединок состоялся в Мехико. Недавно Головкин посетил столицу Мексики, чтобы принять участие в нескольких благотворительных акциях в рамках WBC, и он дал понять, что ему нравится возможность проведения боя с "Канело" в Мексике.

"Я думаю, что Mexico City Arena стала бы идеальным сценарием для этого боя", - сказал Сулейман, слова которого приводит BoxingScene.com.

Напомним, первый бой Головкина и "Канело" состоялся 16 сентября в Лас-Вегасе и завершился ничьей. Этот результат позволил казахстанцу сохранить его титулы.

Стороны ведут переговоры о реванше, который ожидается 5 мая 2018 года. Однако место проведения самого поединка пока не определено. Фаворитом считается Лас-Вегас. Также на него претендуют Madison Square Garden в Нью-Йорке и 80-тысячный AT&T Stadium в Техасе.

Фото: youtube.com.