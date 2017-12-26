Россия вернула Казахстану подкарантинную продукцию

74 тонны репчатого лука казахстанского происхождения задержали инспекторы Управления Россельхознадзора по Новосибирской области на ФКП «Карасук» за минувшие декабрьские выходные, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Россельхознадзора по области.

Сообщается, что продукция следовала автомобильным транспортом из Республики Казахстан для последующей реализации в Алтайском крае.

"При проведении карантинного фитосанитарного контроля было установлено, что партии подконтрольной продукции высокого фитосанитарного риска перевозились в отсутствие маркировки на упаковках, содержащей информацию о наименовании продукции, стране ее происхождения, экспортере и/или реэкспортере", - сообщили в Россельхознадзоре

Кроме того, в связи с отсутствием сопроводительного фитосанитарного сертификата задержаны партии продукции киргизского происхождения, а именно: чернослив весом 2,3 тонны, рисовая крупа весом 1,5 тонны, абрикосовые косточки весом 1,5 тонны, изюм весом 0,525 тонны и очищенные грецкие орехи весом 0,2 тонны, перевозимые из Республики Кыргызстан.

"В соответствии с требованиями карантинного законодательства ввоз всех партий подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации был запрещен. Все партии возвращены отправителям в республики Казахстан и Кыргызстан", - отмечается в сообщении.

Объем недопущенной к ввозу в Новосибирскую область подкарантинной продукции с начала 2017 года составил более 10 000 тонн.

Фото: tut.by.