26 декабря в Казахстане ожидаются осадки

На большей части территории республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки (преимущественно снег), ожидается туман, метель, гололед и усиление ветра, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается метель, туман, гололед, усиление ветра 18-23, днем 15-20, порывы более 30 м/с. В Павлодарской, Жамбылской областях местами ожидается туман, гололед, усиление ветра 15-20, порывы 23-28, местами более 30 м/с, в Павлодарской области - метель. В Западно-Казахстанской, Атырауской областях ожидается метель, усиление ветра 15-20 м/с, в Западно-Казахстанской области порывы 25 м/с, метель. В Южно-Казахстанской области ожидается туман, гололед, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с. В Алматинской, Кызылординской, Мангистауской, Карагандинской областях ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с, в Кызылординской, Карагандинской, Мангистауской - гололед. В Акмолинской, Костанайской областях местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20 м/с. В Актюбинской области ожидается днем местами метель, усиление ветра 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской области местами ожидается метель, туман, гололед. В Алматы днем 4°, облачно, дождь. В Астане днем -4°, преимущественно облачно, слабый снег.

Фактическая погода на 9:32 по времени Астаны.

Фото: соцсети.