Глава МИД ФРГ затруднился увидеть Украину в составе ЕС

Также он затронул тему таможенного союза ЕС и Турции.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что не видит Украину и Турцию членами Европейского союза в ближайшие годы. Об этом он рассказал в интервью газете Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

«Мы должны думать об альтернативных формах более тесного сотрудничества», — сказал он.

В качестве примера новых форм сотрудничества Габриэль привел реорганизацию отношений с между ЕС и Великобританией после Brexit, над которой в последнее время работают в Брюсселе и Лондоне.

Также он затронул тему таможенного союза ЕС и Турции. Габриэль заявил, что стороны могут направить силы на поиск более тесной формы этого союза, однако заметил, что это невозможно до тех пор, пока ситуация в Турции «не изменится».

В феврале 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина может вступить в ЕС через десять лет.

В марте 2016 года глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Киев не сможет стать членом Евросоюза и Североатлантического альянса в ближайшие 20-25 лет.

В декабре 2015 года президент Украины Петр Порошенко назвал вступление в Евросоюз и НАТО главной целью Киева. По его словам, большинство населения поддержало курс на евроатлантическую интеграцию.

Источник: Lenta.ru.

Фото: Sait Serkan Gurbuz / AP.